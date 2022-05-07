وزير التعليم العالى: 170 مليون جنيه لدعم المشروعات الفائزة بالجامعات

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من هشام فاروق المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول الطرح الأول لمشروعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى للعام الجامعى (2021/2022).





والذى يأتى فى إطار الخطة الشاملة للوحدة لتطوير مُخرجات التعليم العالى بالجامعات الحكومية، بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومُخرجات التعليم العالى بالجامعات المصرية.

وأفاد التقرير، أنه تم فتح باب التقدم لـ 8 مشروعات، وهى: تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، وتطوير الاختبارات العملية، وإنشاء بنوك الأسئلة (الدورة الأولى)، ودعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولى (الدورة الثانية)، ودعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى (الدورة الرابعة)، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالى، ودعم وتطوير الفاعلية التعليمية (الدورة الخامسة)، وإنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات (الدورة السابعة)، والذى تم طرحه على الموقع الإلكترونى من هنا

وأشار التقرير، إلى أن عدد الجامعات التى تقدمت بمقترحات فى هذا الطرح 17 جامعة حكومية، بإجمالى 68 مشروعًا مقترحًا، وقد تم رصد حوالى 100 مليون جنيه من وحدة المشروعات، وقرابة 170 مليون جنيه من الجامعات لدعم المشروعات الفائزة.

ولفت التقرير إلى أن مُقترحات المشروعات المقدمة من الكليات العلمية خلال هذا الطرح تمثل النصيب الأكبر بنسبة تصل إلى (75%)، بينما تمثل الكليات النظرية (25%) فقط، وقد تصدرت كليات التمريض جميع الكليات فى التقدم بـ 9 مُقترحات، تليها كليات العلوم (8 مُقترحات)، ثم كليات الهندسة (7 مُقترحات).

وأوضح التقرير أن المشروعات التى تقدمت بها الجامعات جاءت على النحو التالى: مشروعات دعم التميز (29 مُقترحًا)، مُوزعة على مشروعين، الأول: مشروع دعم المشروعات الابتكارية (19 مُقترحًا)، والثانى: المشروعات التنافسية لتميز مُؤسسات التعليم العالى (10 مُقترحات) مُقدمة من جامعات (بنها، أسيوط، جنوب الوادى، حلوان، والإسكندرية)، بالإضافة إلى تقدم الجامعات بـ 18 مشروعًا مُقترحًا؛ لدعم الجودة والتأهيل للاعتماد.

وفيما يتعلق بمشروعات مركز القياس والتقويم، أضاف التقرير أن عدد المشروعات التى تقدمت 14 مُقترحًا، حيث قامت إدارات المشاريع بتشكيل لجان مُتخصصة من الخبراء؛ لمراجعة وتحكيم كل مشروع تمهيدًا لإعلان المشروعات الفائزة.