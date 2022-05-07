الأوقاف: الإجراءات الاحترازية فى المساجد ليست من اختصاص الوزارة

وأوضح جمعة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وهدير أبو زيد، أن دورة المياه والمصلى الخارجى بالمساجد مفتوحة طول الوقت أمام الناس، ولكن المسجد الداخلى يغلق ويفتح قبل وبعد الصلاة، أى أنّ ما كان يطبق قبل جائحة كورونا فى الفتح والغلق هو ما سيطبق الآن.
وأضاف: "الإجراءات الاحترازية فى المساجد ليست من اختصاص الوزارة، وعندما تصدر لجنة إدارة الأزمة انتهاء الجائحة فإن الإجراءات لن تطبق، لكن حتى الآن، قرار لجنة إدارة الأزمة هو التزام الناس بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى".
وتابع وزير الأوقاف، أنّ الدروس الدينية فى المساجد الكبرى مثل الإمام الحسين السيدة نفيسة والسيدة زينب ستعقد فيها درسين هما درس العصر، العشاء من الأحد إلى الخميس درس العصر، ومن الأحد إلى الأربعاء درس العشاء، وباقى المساجد سيكون فيها 3 دروس عصر و3 دروس عشاء إضافة لدروس الواعظات بعد صلاة الظهر للسيدات، ومقارئ التحفيظ للسيدات من جانب المحفظات المعتمدات من الوزارة.
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