450 ألف أسرة جديدة.. تكافل وكرامة تستكمل أهدافها (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزارة بقيادة الدكتورة نيفين القباج دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل 2022 الجارى بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التى يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.

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