وزير الأوقاف: الرئيس وجه بعودة دور العبادة إلى وضعها الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى باهتمامه بدور العبادة بصفة عامة، ومساجد آل البيت بصفة خاصة، والتأكيد على سرعة دور العبادة إلى وضعها الروحى الطبيعى للشعب المصرى الذى يتميز بتدينه الفطرى والطبيعى.





وأضاف جمعة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وهدير أبو زيد: "عندما عرضت المذكرة التفصيلية على رئيس الوزراء حتى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية على الفور". وتابع وزير الأوقاف: "الرئيس كان له توجيه سابق بأن تنتهى أعماله الإنشائية والتجديدية فى أول يوم رمضان، وعندما أغلقنا المسجد غضب البعض، لكن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس لا تعلن عن الأشياء عند تدشينها، وإنما عند إنجازها، وانتهت الأعمال فى أول أيام رمضان، وبدأت صلاة التراويح فى أول يوم".

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