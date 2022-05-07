حياة كريمة.. الصحة تطلق 6 قوافل لتنظيم الأسرة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتهدف القوافل إلى توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بقرى «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجا، لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل، ورفع وعى المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

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