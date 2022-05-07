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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696027/عضو-الهيئة-العليا-لحزب-الوفد-الاستعانة-بالوزير-السياسي-مرة-أخري-من-الأحزاب-وتشكيل-حكومة-الظل-من-أهم-محاور-لجنة-الحوار-الوطني-لحزب-الوفد

صرح المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد، أنه سيطرح فكرة تشجيع الأحزاب علي تكوين ما يسمي بحكومة الظل لطرح حلول للمشاكل المختلفة و إظهار كوادر سياسية قادرة علي المشاركة في العمل التنفيذي و أن يكون هناك تواصل بين وزراء حكومات الظل ووزراء الحكومة التنفيذيين للوصول إلي حلول لمختلف المشكلات.

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وأضاف عضو لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد، أن حكومة الظل ستكون حلقة الوصل بين الشارع المصرى وبين صانع القرار، فى محاولة لسرعة حل المشكلات والوصول للحلول من أصحاب المشكلات، لاسيما وان المواطن المصرى يحتاج إلى آلية سريعة وفعالة لحل ما يواجهه من مشكلات مجتمعية.

ياسر قورة: تشكيل حكومة الظل من أهم محاور لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد

وتابع قورة: كما أن فكرة حكومة الظل تقوم على إشراك المجتمع المدني فى اتخاذ القرارات السياسية والحياتية مما ستكون عونا للقيادة السياسية للدفع بعجلة الإنتاج وتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهذا ما نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وهو ضرورة إشراك المجتمع المدني فى اتخاذ القرارات السياسية، وتخصيص العام القادم كعام المجتمع المدني.

وأضاف ياسر قورة، أنه سيطرح الاستعانة بالوزير السياسي مرة أخري من الأحزاب كأحد آليات تعظيم دور الأحزاب السياسية، وأيضا المشاركة فى خلق كوادر حزبية جديدة قادرة على الإدارة وصناعة القرار، وتعظيم فكرة أن الحزب هو شريك فى الحياة السياسية، وانه لن تستقيم الحياة السياسية دون أن يكون للأحزاب دورا فاعلا وقويا وليس مجرد أسماء ورخص إصدار فقط.