انت الان تتابع تفاصيل خبر برعاية «مستقبل وطن» توزيع «هدية الرئيس» على أطفال العجوزة احتفالًا بعيد الفطر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696026/برعاية-مستقبل-وطن-توزيع-هدية-الرئيس-على-أطفال-العجوزة-احتفالا-بعيد-الفطر

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالعجوزة، بتوزيع هدية الرئيس على الأطفال احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك استمرارًا لاحتفالات حزب مستقبل وطن بعيد الفطر المبارك إنطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يواصل توزيع «هدية الرئيس» على أطفال العجوزة احتفالًا بعيد الفطر

وقام فريق عمل أمانة الحزب بقسم العجوزة بقيادة أحمد الوليد أمين الحزب، بتوزيع "هدية الرئيس" على الأطفال لمشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك، وذلك وسط فرحة كبيرة من الأطفال وذويهم.

كما واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم احتفالها بعيد الفطر المبارك، وذلك بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، برئاسة أحمد أسعد أمين الحزب بالمركز، حوالي 1200 هدية ولعب أطفال على الأطفال بشوارع أوسيم، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأكد "أمين الحزب"، أن الاحتفال بعيد الفطر لا يزال مستمرًا، والتواجد بالشارع في أوسيم طوال الوقت أمر محبب لأمانة الحزب، لافتاً إلى أن جميع أهالي أوسيم أصبحوا ينتظرون المزيد من فعاليات حزب مستقبل وطن لما لها من تفاعل مع المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.