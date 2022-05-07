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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696022/حزب-مستقبل-وطن-يواصل-توزيع-هدية-الرئيس-على-أطفال-الهرم-بمناسبة-عيد-الفطر

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالهرم، توزيع “هدايا الرئيس” بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل توزيع "هدية الرئيس" على أطفال الهرم بمناسبة عيد الفطر

وتم توزيع “هدية الرئيس" على الأطفال لمشاركتهم فرحة حلول عيد الفطر المبارك، واستقبل الأطفال والأهالى "هدية الرئيس" بترحاب شديد وحرص أعضاء هيئة مكتب أمانة قسم الهرم نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الفطر المبارك، بقيادة محمد عباس البطران، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الهرم وبحضور سامي مدنى الجابرى الأمين المساعد ويحيى عبد المعطى واسلام محمد أعضاء هيئة مكتب قسم الهرم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.