اليوم.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا بالسعودية

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696021/اليوم-كاظم-الساهر-يحيي-حفلا-غنائيا-بالسعودية

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر اليوم السبت لإحياء حفل غنائى فى السعودية، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل كاظم الساهر بالسعودية.

وفاة طليقة كاظم الساهر

على الصعيد الآخر، أعلن الفنان العراقى كاظم الساهر وفاة زوجته السيدة عروبة الساهر، أم أولاده وسام وعمر، وكتب كاظم عبر صفحته على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادى وسام وعمر فى ذمة الله..الفاتحة".

كاظم الساهر يؤجل حفلاته الغنائية حدادًا على طليقته

ألغى النجم كاظم الساهر حفلاته الغنائية كافة، التي كان من المقرر أن يحييها في جولته الغنائية في أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات، أحيا منها حفلتين وتبقت 6 حفلات أخرى. ويعود سبب إلغاء الحفلات لوفاة زوجته الأولى عروبة الساهر أم ولديه، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

من جانبه، طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام إن الأغنية إهداء منه إلى الشعب العراقى.

وتقول كلمات الأغنية:

عراقنا حبيبنا بالقلب والعيون غير العراق من لنا لولاه لا نكون توحدت اعراقنا والعزم في اعماقنا لبيك يا عراقنا نبنيك قادمون خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون

عُمر الحضارة عُمرنا ويقظة الزمان نحن الذين جاهدوا ليرتقي الانسان قد عانق بسمائنا الأنجيل والقرأن بعربنا، بكردنا سريان تركمان اشور من كلدان وسائر الأديان

اولادنا اكبادنا حملوك بالاحضان لا شيء في حياتهم اغلى من الاوطان

بصبرنا وعزمنا سنضهر الاحزان لن يخذل الله بيدٍ تسعى الى البنيان

كاظم الساهر في جولته الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية

هذا وقد حرص القيصر كاظم الساهر على مشاركة جمهوره في الوطن العربي والعالم كله، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات من حفلاته الغنائية خلال جولته في كندا والولايات المتحدة الأمريكية المختلفة، وكان آخرها صورة له وهو يغني على أحد المسارح الكبرى في وزلاية لوس أنجلوس الأمريكي، وأعرب له الجمهور من خلال التعليقات على الصورة عن مدى حبهم له، ودعوا له بمزيد من النجاح والتألق.