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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696019/نوبة-قلبية-مفاجئة-وراء-لغز-العثور-علي-شاب-متوفي-داخل-سيارته-بالدقهلية

‎عثر عدد من أهالي منطقة توريل الجديدة، التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، على جثة شاب متوفى داخل سيارته، بعدما أصيب بنوبة قلبية مفاجئة. ‎

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حيث تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء إيهاب عطية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ أهالي منطقة توريل، بعثورهم على جثة شخص داخل سيارة جثة هامدة بالمنطقة المطلة على النيل خلف هايبر ماركت. ‎

قسم شرطة قسم ثان المنصورة وسيارة الإسعاف

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة قسم ثان المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة متوقفة أمام النيل، وداخلها شخص يدعى "محمد فؤاد"، 32 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة متوفى بداخلها. ‎وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار الجهات المعنية بالواقعة التي أمرت بالتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

مقطع الفيديو

‎كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد وحدة المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي مقطع الفيديو يجرى تداوله لواقعة تعد شخص على آخر مستخدمًا خنجرًا. ‎وبالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة يدعى "علي أ ش"، 30 عامًا، سائق، والسابق اتهامه في عدد من ‏القضايا، وقضى فترة في السجن، ولما خرج من السجن عاد ليمارس سطوته على جيرانه،‏ والمصاب "أحمد السيد إبراهيم السيد"، 63 سنة، نجار مقيم بمنطقة ميت ‏رومي مركز دكرنس، ومحرر محضر بمركز شرطة دكرنس بها.‏