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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696014/عمرو-عبد-العزيز-يهاجم-منتقدي-حفل-زفاف-محمد-فراج-وبسنت-شوقي-الناس-بقت-وحشة-ومريضة

شن الفنان عمرو عبد العزيز هجومًا حادًا على منتقدي حفل زفاف الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في الغردقة.

دوت الخليج يرصد هجوم الفنان عمرو عبد العزيز على منتقدي حفل محمد فراج وبسنت شوقي.

عمرو عبد العزيز وتعليقه على حفل زفاف محمد فراج

كتب عمرو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "على الناس المريضة اللي بتكتب كلام وحش شبه وشهم كده على فرح فراج وبسنت.. ليه يا جماعة الناس بتكتب كلام وحش.. لتقل خيرا أو لتصمت بدل ما تقولوا ربنا يسعدهم أو تتمنوا لهم الخير".

وتابع: "ليه بتقولوا كلام زي ده على 2 في يوم فرحهم وتقولوا كلام يجرحهم.. تخيلوا كده لو يوم فرح ابنك أو أخوك أو بنتك وحد كتب كومنت زي اللى انتوا كاتبينوا ده وانتوا جيتوا بعد كده شوفتوه هيبقى إحساسكم إيه وقتها.. مانجرحش الناس وندايق الناس لو سمحتوا".

واختتم عمرو عبد العزيز حديثه قائلًا: "اتمنوا الخير والفرحة للناس.. واحد وواحدة فرحانين أن ربنا كرمهم واتجوزوا بعد تعب ومجهود سنين.. بجد الناس بقت وحشة قوي والخوف منهم بيزيد يوم بعد يوم".

عمرو عبد العزيز في مسرحية أبو العربي

يذكر أنّ الفنان عمرو عبد العزيز، شارك في مسرحية «أبو العربي» للفنان هاني رمزي، وليلى عز العرب وداليا البحيرى ومحمد جمعة وحجاج عبد العظيم وأحمد فتحى وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

وتمثل مسرحية «أبو العربي» بماثبة عودة للفنان هاني رمزي بعد غياب نحو 18 عاما عن آخر عروضه المسرحية «كده أوكيه»، والتي قدمها عام 2002 مع منى زكي وأحمد السقا وشريف منير وياسمين عبد العزيز.

شارك أيضًا الفنان عمرو عبدالعزيز في العديد من الأعمال الإذاعية. لديه أكثر من 10 مسرحيات. لديه أكثر من 35 عملا فنيا تليفزيونيا وسينمائيا.

كانت أول أعماله على مسرح المدرسة عندما قرر إخراج مسرحية «الأسد ملك الغابة» في المرحلة الإعدادية. قدّم العديد من الأعمال وظهر في العديد من الأدوار الصامتة. عبر عالم الفن عن طريق المخرج سعيد حامد الذي اختاره ليقدم دورا في فيلم «حمادة يلعب».