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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696013/القبض-على-مسجل-خطر-أعتدي-علي-جاره-المسن-بالسلاح-الأبيض-بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس في محافظة الدقهلية من ضبط مسجل خطر أصاب نجارًا مسنًا بطعنتين في رقبته وجنبه، مما تسبب في إحداث حوالي 20 غرزة في منطقة ميت رومي مركز دكرنس، علاوة على الضرب بالأيدي والإهانة ‏التي تعرض لها دون سبب واضح، غير اتهامه لجيرانه بإزعاجه، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة.

دوت الخليج

مدير أمن الدقهليةاللواء السيد سلطان ، كان قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء إيهاب عطية، يفيد برصد وحدة المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي مقطع الفيديو، يجري تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تعدي شخص علي أخر مستخدمًا خنجر في يده . وبالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وبالفحص، تبين أن مرتكب الواقعة يدعى علي أ ش، 30 عامًا، سائق، والسابق اتهامه في عدد من ‏القضايا وقضى فترة في السجن، ولما خرج من السجن عاد ليمارس سطوته على جيرانه، ‏ والمصاب، أحمد السيد إبراهيم السيد 63 سنة، نجار مقيم بمنطقة ميت ‏رومي مركز دكرنس، ومحرر محضر بمركز شرطة دكرنس بها.‏

صاحب سمعة سيئة بين أهالي البلد

وقالت فاطمة حلاوة :ابنة المسن ان الشاب بلطجي ومسجل خطر وصاحب سمعة سيئة بين أهالي البلد، وكان في خلافات سابقة مع والدي لأن والدي يعمل نجار وبيفتح المحل بدري ويبدأ شغله والبلطجي كان رافض إنه يفتح ونشبت مشاجرة وقام بسبه واعتدى عليه قبل كدة، وكان تسبب في إصابته ب 20 غرزة بجانبه وتأثير الكلي بالواقعة . وأضافت: كان في إجازة عيد الفطر وكان والدي وقف في الشارع قام بالتعدي عليه بالضرب في راسه وضربه بالشلوت ووالدي راجل كبير وكان قبل كده قعدنا واعتذرله ولكن رجع وضرب والدي وبيهددنا بالقتل وإحنا ناس غلابة، وهو مسجل خطر وسوابق وجميع أهالي المنطقة عارفينه عشان كدا استغثنا بوزارة الداخلية لان ماكنش في حل غير كدا .