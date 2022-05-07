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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696010/إصابة-شخص-إثر-انقلاب-موتوسيكل-بقرية-العزب-بقنا

أصيب شخص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بقرية العزب المصري بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بقرية العزب المصري بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

إصابة شخص إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بقرية العزب المصري

بالانتقال والفحص تبين إصابة شخص إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بقرية العزب المصري بمركز دشنا، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم. تحررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث

انقلاب سيارة ربع نقل بشارع التحرير بنجع حمادي

وفي سياق أخر أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشارع التحرير بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، حيث تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشارع التحرير بنجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. بالانتقال والفحص تبين إصابة 3 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشارع التحرير بمركز نجع حمادي، وجرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.