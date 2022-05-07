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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696008/إصابة-3-أشخاص-إثر-وقوع-حادث-انقلاب-سيارة-ربع-نقل-بنجع-حمادي

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشارع التحرير بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشارع التحرير بنجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. بالانتقال والفحص تبين إصابة 3 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشارع التحرير بمركز نجع حمادي، وجرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

لقي شاب مصرعه، إثر غرقه بنهر النيل أثناء الاستحمام بقرية المخادمة

وفي سياق أخر لقي شاب مصرعه، إثر غرقه بنهر النيل أثناء الاستحمام بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا، حيث تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب إثر غرقه بنهر النيل بقرية المخادمة بمركز قنا.

سيارة إسعاف

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث مصحوبة بقوة أمنية برئاسة العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة قنا، والرائد أدهم الملواني رئيس المباحث، والرائد أيمن الحجار رئيس نقطة أولاد عمرو. وبالانتقال والفحص تبين غرق زياد أحمد علي متولي، يبلغ من العمر 18 عاما، طالب بالصف الثانوي الصناعي، مقيم بقرية المخادمة بمركز قنا، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثمان. جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.