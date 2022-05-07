انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. فتح مقام ومسجد المرسى أبو العباس بعد علقة اكثر من عامين حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696007/اليوم-فتح-مقام-ومسجد-المرسى-أبو-العباس-بعد-علقة-اكثر-من-عامين

تستعد وزارة الأوقاف لإعادة فتح مقام ومسجد المرسى أبو العباس فى محافظة الإسكندرية اليوم السبت، بعد أن تم غلقه بسبب الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقات عن فتح المقام والمسجد أمام المواطنين بدء من يوم السبت ٧ مايو، فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتي بعد صلاة العشاء، كما قال الوزير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

فتح باقي المقامات الموجودة فى محافظة الإسكندرية

ومن المقرر أن يتم فتح باقي المقامات الموجودة فى محافظة الإسكندرية بدء من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر مايو، كما أصدر الوزير عدة قرارات اليوم من بينها عودة عمل المساجد لطبيعتها قبل قرارات وإجراءات كورونا، وأيضا عودة الدروس الدينية والسماح بزيارات المقامات.