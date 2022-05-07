هيئة البريد تصدر طابع وبطاقة تذكارية بمناسبة مرور 90عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696025/هيئة-البريد-تصدر-طابع-وبطاقة-تذكارية-بمناسبة-مرور-90عاما-على-إنشاء-شركة-مصر-للطيران

أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور تسعين عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران؛ حيث أصدر الملك فؤاد الأول مرسومًا ملكيًّا بإنشاء شركة مساهمة مصرية تُدعى مصر للطيران في ٧ مايو ١٩٣٢؛ ومنذ ذلك الوقت بدأت الشركة نشاطها بالتدريب والنزهات الجوية تحت اسم الخطوط الهوائية المصرية.

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ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن شركة مصر للطيران كيان وطني وُلد عظيمًا، يروي منذ نشأته قصة نجاح في تاريخ الوطن عبر تاريخ ومجهود مشرف لأُناس شغفهم حب الوطن اجتهدوا من أجل رفع اسم مصر عاليًا؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة مرور ٩٠ عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران بهدف توثيق هذا الحدث الهام.

الدكتور شريف فاروق: شركة مصر للطيران كيان وطني وُلد عظيمًا، يروي منذ نشأته قصة نجاح في تاريخ الوطن

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر، أن مقاس الطابع (٣ سم في ٥ سم) والبطاقة (٦ سم في ٨ سم) مؤمنان ضد التزييف ومتعددا الألوان وقيمة كل واحدة منهما ١٠ جنيهات ومزودان بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع التذكارية تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.