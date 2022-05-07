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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696024/الجزار-تنفيذ-61-ألف-وحدة-سكنية-لمحدودي-الدخل-بمدينة-حدائق-العاصمة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع الذكية الجاري تنفيذها على مساحة حوالي 29 ألف فدان تقريبًا، داخل إقليم محافظة القاهرة، شرق مدينة بدر، كما تابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بالقطاعات المختلفة بها.

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تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

وأشار الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 61518 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي»، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل، بجانب إسناد وطرح وتخطيط 22104 وحدات أخرى بالمشروع، إضافة إلى وحدات متوسطي الدخل والمشروعات الخدمية.

وأكد على ضرورة المتابعة الدقيقة والميدانية ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة؛ للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، خاصة المشروعات القومية لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين.

1056 وحدة سكنية ضمن محور الإسكان الأخضر

من جانبه، أضاف المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، تم وجارٍ التخطيط وطرح 6528 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بجانب طرح تنفيذ 1056 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 كعينة ضمن محور الإسكان الأخضر «العمارة الخضراء».

وأوضح أنه فيما يتعلق بمشروعات الخدمات، تم إسناد وجارٍ تنفيذ 28 مشروعًا خدميًا يضم أسواقا تجارية وحضانات ومخابز ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومراكز شباب، إلى جانب طرح تنفيذ 5 مشروعات خدمية أخرى، و7 مشروعات شاغرة لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.

5 آلاف فدان لإقامة «مدينة النور»

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 5 آلاف فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل «مدينة نور»، بالشراكة مع القطاع الخاص، كذلك الانتهاء من ترخيص إنشاء 16160 وحدة سكنية، وتم عمل بيان صلاحية لـ 1256 فيلا سكنية.

وأكد المهندس عادل عبدالعزيز، أنه تم تكثيف الجهود المبذولة بمشروعات المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات والغاز؛ لسرعة تحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة الحديثة، موضحًا أنه يتم التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة للأعمال؛ لضمان استكمال تنفيذ المشروعات بأعلى جودة.