الأوقاف تحذر المتقاعسين عن سداد مستحقات الوقف

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تؤكد هيئة الأوقاف المصرية أنها ستستخدم كل صلاحياتها القانونية فى تحصيل مستحقات الوقف وحقوقه". وأضاف: "تهيب الهيئة بجميع المتعاملين معها بسرعة أداء التزاماتهم تجاه مال الوقف وسداد ما على أى منهم من مستحقات إيجاريه أو تمليكية، حيث إنها بصدد إعلان قائمة مفصلة بالمتقاعسين عن السداد".

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