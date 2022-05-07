44.2 مليون ليرة لبنانية متحصلات حل الشكاوى العمالية فى بيروت

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح فى الحصول على 44 مليون و226 ألفاً و121 ليرة لبنانية مستحقات مالية من حل الشكاوى للعمالة المصرية التى تقدمت بها للمكتب.





كما قام المكتب باسترداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن ذلك جاء فى التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن التقرير الذى تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالى شيرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، أشار إلى ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أبريل 2022، حيث تم اعتماد 5 عقود عمل، وتسوية شكوتين وديا، ومازالت هناك شكوى قيد البحث والدراسة، حيث تلقى المكتب 3 شكاوى تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ 4 زيارة للجهات الحكومية المعنية، وزيارتين للمنشآت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد لقاء واجتماع مع الجالية المصرية، فضلا عن الرد على 75 استشارة عمالية مقدمة للمكتب، وبذلك يبلغ إجمالى الزيارات واللقاءات والاستشارات 88، كما بلغ عدد حالات الموافقة على نقل 10 كفالات إلى كفيل جديد.