الصحة: إغلاق 3 آلاف منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات الصحية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 13 ألفا و262 ترخيص مزاولة مهنة و29 ترخيص لتشغيل منشآت طبية متنوعة، خلال شهر مارس الماضى، وذلك حرصا من الوزارة على ضبط خدمات المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمة آمنة للمواطنين.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار تراخيص لتشغيل 5 بنوك دم ومركزين للغسيل الكلوى، و3 أقسام للقسطرة القلبية، و4 مراكز ليزر، بالإضافة إلى الموافقة على ترخيص 15 مركزا للعلاج الطبيعى.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار تراخيص مزاولة المهنة لـ 13 ألفا و262 من أعضاء المهن الطبية، بينهم 737 ترخيصا لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، مضيفا أن عدد التراخيص الممنوحة فى الزمالة المصرية بلغت 112 ترخيص، علاوة على منح 58 ترخيصا للأطباء الوافدين لمزاولة مهنة الطب.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أى خبراء من خارج مصر فى أى مجال إلا بعد التأكد من كفاءته العلمية من خلال النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوزارة، معلنا إصدار 325 شهادة مزاولة مهنة موجه إلى الخارج.

وقال «زكى» أنه تم المرور على 13 ألفا و816 منشأة طبية خاصة خلال شهر مارس الماضى، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك حرصا من الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف «زكى» أن المرور أسفر عن غلق 3 آلاف و332 منشأة طبية خاصة لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، مشيرًا إلى نقل المرضى من المستشفيات التى تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة.