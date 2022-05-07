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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696009/إليسا-وسعد-لمجرد-يتخطان-الـ-8-مليون-مشاهدة-بأغنية-من-أول-دقيقة

حقق النجمة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد نجاحًا ساحقًا، حيث تخطت أغنيتهما التي تحمل اسم من أول دقيقة 8 مليون مشاهدة.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية من أول دقيقة.

أغنية من أول دقيقة

أغنية من أول دقيقة أغنية من أول دقيقة من ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات الأغنية:

بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرين

لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي

ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براه

فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك

ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

إليسا ترقص حافية بفستان أسود

على الصعيد الآخر، أنتشر فيديو للفنانة إليسا وهي ترقص على المسرح بمنتهى النشاط والفرحة، بفستان أسود يكشف على ساقيها، ويغطي ذراع واحد فقط، في أحد حفلاتها في ولاية سان دييجو، ضمن الجولة التي تقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تغني وهي ترقص حافية القدمين، كأنها أعتادت على الغناء حافية القدمين كما فعلت في حلف دعم مرضى السرطان والأمراض المناعية في مصر.