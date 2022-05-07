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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696001/سقوط-أسانسير-أثناء-نقل-عفش-عروسين-بالإسكندرية--و-ثلاث-مصابين

شهدت منطقة القباري غرب محافظة الإسكندرية إصابة 3 سيدات إثر سقوط مصعد كهربائي بهم فى أحد العمارات السكنية بمنطقة القباري التابعة لقسم شرطة مينا البصل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

دوت الخليج وتلقت غرفة عمليات إسعاف الاسكندرية تلقت إخطار يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بإصابة 3 سيدات في أعمار مختلفة اثر سقوط أسناسير بسبب نقل اثاث عروسين فسقط بطريق مفاجئة ما أدى نقل اثنين منهما مستشفي النريمان والثالثة مستشفي سموحه الجامعي . المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة الي محل البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

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