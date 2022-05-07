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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696018/اليوم-عودة-تشغيل-المحال-العامة-بالمواعيد-الصيفية-بعد-انتهاء-شهر-رمضان

يبدأ اليوم السبت، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة الواردة بقرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، في إطار حرص الوزارة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة، بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

دوت الخليج

مواعيد فتح وغلق المحال العامة بعد انتهاء شهر رمضان

وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بإنهاء العمل بالمواعيد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر، والبدء في تطبيق المواعيد الصيفية، والتي من المُقرر استمرار العمل بها وفقًا للقرار حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2022م.

وسيتم تطبيق المواعيد على النحو الآتي:

أولاً: المحال التجارية والمولات التجارية

فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، حتى الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

ثانيًا: المطاعم والكافيهات

فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ثالثًا: محال الورش والأعمال الحرفية

فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

رابعًا: محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات

تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

خامسًا: المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

ووجه اللواء محمود شعراوي، السادة المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا الصادرة من اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.