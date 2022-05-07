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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696015/القوى-العاملة-صرف-6-ملايين-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة--بسوهاج

صرّح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن تم صرف 6 ملايين و23 ألفاً و 401 جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج، في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية لـ 7222 عاملًا منهم، 60 منحة مولود، و 11 منحة زواج، ومنحتي وفاة عاملين، و13 منحة وفاة أحد الأقارب، وإجراء 4 عمليات جراحية صغرى لـ 4 عمال بمبلغ 8000 جنيه، وعمليتي جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين آخرين.

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توفير الكشف والعلاج لعدد من العاملين

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم صرف منح علاج وكشف بإجمالي 83 ألفأً و312 جنيها لـ 767 عاملًا من المسجلين، لافتًا إلى بدء صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 5705 عاملاً بإجمالي 5 ملايين و 705 ألف جنيه، واستخراج 7814 وثيقة تأمين تكافلي بمبلغ 468 ألفاً و840 جنيه، وتسجيل 83 عامل جديد يعملون في 30 مشروع بمراكز المحافظة.

كما نفذت مديرية القوى العاملة بسوهاج، 7 دورات تدريبية على مهن صيانة المحمول، التبريد والتكييف، والمساحة، والحاسب الآلي، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ 102 متدرب ومتدربة،إطار خطة الوزارة لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة.

خفض معدلات البطالة على رأس أولوليات الوزارة

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة لخفض معدلات البطالة بين الشباب في كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تعيين 520 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 «قادرون باختلاف»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 1589 راغب عمل منهم 17 قادرون باختلاف، فضلًا عن توفير 29 فرصة عمل.

وأشار الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، أنه تم التفتيش على 445 منشأة، وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1021 عامل، وأسفر عن تحرير 13 محضر، وإعادة التفتيش على 69 منشأة، وعمل 2 ندوة توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و 4 ندوات سموم بيضاء ، و 5 ندوات زيادة الإنتاج ، حضرها 281 عامل وعاملة ، و7 ندوات توعية في مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 101 عامل.

كما قامت المديرية باستخراج 1216 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 21 شكوى، تم إحالة 12 منها للقضاء، و6 لجهات أخرى، وتبقى 3 شكاوى تحت البحث والدراسة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 759 منشأة يعمل بها 44 ألفاً و 136 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.