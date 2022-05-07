انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. «الشهر العقاري» يستقبل المواطنين الراغبين بتسجيل وحداتهم السكنية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696012/اليوم-الشهر-العقاري-يستقبل-المواطنين-الراغبين-بتسجيل-وحداتهم-السكنية

تستعد مكاتب الشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم السبت؛ لاستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل العقارات والوحدات السكنية الخاصة بهم، وفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون ر قم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والوحدات السكنية.

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كيفية تقديم طلبات تسجيل العقارات

في إطار حرص الحكومة للتسهيل على المواطنين، وفي ظل التحول الرقمي الذي تسعى إليه، تقرر أن يكون تقديم طلبات تسجيل العقارات والوحدات السكنية، إلكترونيًا، بالإضافة لتقديمه يدويًا للراغبين في ذلك، وتستغرق إنهاء إجراءات تسجيل العقارات من 30 إلى 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وكانت تستغرق سابقًا ما يزيد عن سنة.

وأوضحت مصلحة الشهر العقاري، أنه يمكن تسجيل العقارات والوحدات السكنية سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي، بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات، أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عامًا.

مصلحة الشهر العقاري توضح مراحل طلب التسجيل العقاري

أعلنت مصلحة الشهر العقاري، خطوات تسجيل العقارات والمراحل التي يمر بها الطلب، حيث جاءت مراحل التسجيل في 8 خطوات هم:

1- يقوم المواطن باختيار أحد النماذج المتاحة الذي يتفق مع وضعه القانوني، ثم يقوم بشرائه بمبلغ 100 جنيهًا.

2 – يقوم صاحب العقار بتوفير المستندات المدونة على النموذج مع الطلب، ومن بينها بيان الرفع المساحي الرقمي والذي يمكن استخراجه من «إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية العامة للمساحة، منافذ المراكز التكنولوجية الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية وعددها 294 منفذًا».

3 – ملء بيانات نموذج الطلب كتابة، وإعداد مشروع المحرر المعد للشهر على الورق المؤمن المخصص لهذا الغرض، مستعينًا ببيانات العقار المبينة بشهادة الرفع المساحي الرقمي.

4 – بقدم الطلب في المظروف المخصص لذلك، مرفق به الرسوم المبينة على النموذج أو الرسوم التي ستطلب منه في الحالات الثلاث التي لم تبين الرسوم عليها، ومن ثم يدفع الرسم بالمأمورية.

5- التوجه لموظف خدمة إدخال البيانات، لتدوين اسم الصادر لصالحه الشهر ورقمه القومي ورقم هاتقه الجوال، ثم يعطي لمقدم الطلب رقم الوارد الخاص به.

6 – خلال 24 ساعة يقوم موظفو المأمورية باستكمال إدخال بيانات الطلب وفحصه فحصًا شكليًا، وإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال متضمنة بيانا مايلي:

– تم قيد طلبكم برقم .... (في حالة توفر ملف الطلب على كافة البيانات والمستندات المطلوبة).

– تم قيد طلبكم برقم... (مع إرجائه لحين البت في الطلب الذي يسبقه، وذلك في حال توافر ملف الطلب على كافة البيانات والمستندات المطلوبة لقيده بالمأمورية، مع وجود طلب قائم وسابق عليه بالمأمورية على ذات العقار).

– طلبكم لم يقيد بالمأمورية... (وذلك في حالة عدم توفر ملف الطلب على كافة أو بعض البيانات والمستندات المطلوبة لقيده بالمأمورية).

7 – يتم الفحص في المأمورية وفقا لأحكام القانون الجديد، وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر، وتدعو كافة أطراف الطلب عن طريق رسالة نصية لتوثيقه أو التصديق عليه إن كان عرفيًا، ويتم التوثيق أو التصديق داخل ذات المأمورية، خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ ورود الطلب.

8 – يرفع المحرر إلى مكتب الشهر العقاري المختص، ويفيد بسجلاته الممكنة والمعدة لدورة العمل الجديدة ويتم التأشير على المحرر بما يفيد شهره، وذلك كله خلال مدة 37 يومًا من تاريخ ورود الطلب بالمأمورية المختصة.