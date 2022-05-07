ماذا لو فقد الطالب التابلت قبل الامتحان؟.. وزير التعليم يوضح

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى تصريح عبر إحدى مجموعات "واتس آب": "إن الطالب إذا فقد جهازه منذ فترة، كان واجبا عليه الإبلاغ قبل ذلك بكثير، حتى توفر له الوزارة جهازاً بديلاً ليؤدى عليه الامتحانات، وهذه مسؤولية الطالب الملتزم".

وأضاف، أنه فى حالة فقدان الطالب جهازه توا، يتم تسليم "تابلت" آخر له إذا كان هذا متوفراً لأداء الامتحان بالتنسيق مع مسؤول التطوير التكنولوجى بالمدرسة.

وبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، اليوم السبت، امتحانات المواد غير الأساسية التى لا تضاف للمجموع، والتى تُعقد تحت إشراف الإدارات التعليمية، وحرصاً على مصلحة الطلاب، وللتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات بها، قررت وزارة التربية والتعليم، عقد اختبار تدريبى نهائى للطلاب على استخدام أجهزة "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية.

وبحسب الوزارة، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الامتحان اليوم السبت، فى مادة الأحياء، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادة الرياضيات، غداً الأحد.

وأوضحت أن هذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية، التى عقدت فى مارس وأبريل، أو لم يتمكنوا من أدائها فى المدارس غير المجهزة، لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع منصة الامتحان الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الاختبار اختيارى، ويعقد تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ولفتت إلى أن التدريب سيتم عقده داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، وضع خطة التدريب داخل لجان المدارس المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام، بما لا يؤثر على أداء الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع.

تحديث أجهزة التابلت

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بضرورة تحديث أجهزة التابلت الخاصة بهم، كما طالبت مديرى المديريات التعليمية بتذليل جميع العقبات إن وجدت وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم لـ"دوت الخليج"، إن الوزارة قررت عقد هذا الامتحان فى الأيام التى يؤدى فيها الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، لضمان حضور أكبر عدد منهم، وحتى يتم اختبار الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل حقيقى، خاصة أن الامتحانات التدريبية التى أداها الطلاب خلال شهر رمضان المبارك، شهدت نسبة غياب مرتفعة خاصة بين طلاب الصف الثانى الثانوى، وحتى تتمكن الوزارة والمديريات التعليمية من تدبير حلول بديلة حال اكتشاف أى عائق يحول دون إكمال تجربة الامتحانات بنجاح.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى المواد الأساسية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 مايو، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الامتحان خلال الفترة بين 11 و25 مايو الجارى، ويؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان خلال الفترة بين 12 و26 مايو.

وقررت الوزارة هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم، وتعقد الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية فقط.

كما أعلنت عقد اختبار بديل للطلاب، خلال الفترة بين 30 مايو و1 يونيو المقبل، حال حدوث أى مشكلات تقنية تحول دون أداء الطالب الامتحان باستخدام "التابلت"، أو تعرضه لعذر قهرى يمنعه قبل أو أثناء الامتحان يمنعه من الحضور.