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جدة - نرمين السيد - وتنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائى، غدا الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 12 مايو، ويبدأ الطلاب الامتحانات بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية.
وشددت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات والإدارات التعليمية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة فى تعقيم اللجان والحفاظ على التباعد بين الطلاب، وعزل الطلاب المشتبه بإصابتهم، والالتزام بارتداء الكمامات.
وتبدأ منصة البث المباشر، بث المراجعات النهائية فى جميع المواد، اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو الجارى، حيث تقدم مراجعة كل مادة قبل امتحانها بيوم.
ويمكن التعرف على مواعيد المراجعات النهائية من خلال الجدول التالى:
وللدخول إلى منصة البث المباشر اتبع هذه الروابط:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة البث المباشر تعلن جدول المراجعات النهائية لرابعة ابتدائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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