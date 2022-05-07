القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

وأضاف سعفان، فى بيان للوزارة، اليوم السبت، أنه تم صرف أيضا منح علاج وكشف بإجمالى 83 ألفا و312 جنيها لـ767 عاملا من المسجلين، فضلا عن بدء صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 5705 عامل بإجمالى 5 ملايين و705 آلاف جنيه، واستخراج 7814 وثيقة تأمين تكافلى بمبلغ 468 ألفا و840 جنيها، وتسجيل 83 عاملا جديدا يعملون فى 30 مشروعا بمراكز المحافظة.
وفى إطار خطة الوزارة لتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة، نفذت مديرية القوى العاملة بسوهاج، 7 دورات تدريبية على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والمساحة، والحاسب الآلى، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ102 متدرب ومتدربة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تسعى جاهدة لخفض معدلات البطالة بين الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 520 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 7 "قادرون باختلاف"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 1589 راغب عمل منهم 17 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 29 فرصة عمل.
وأكد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر إبريل الماضى، أنه فى إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب، وتحسين علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية مما يسهم فى زيادة الإنتاج، قامت المديرية بالتفتيش على 445 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1021 عامل، وأسفر عن تحرير 13 محضرا، وإعادة التفتيش على 69 منشأة، وعمل 2 ندوة توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و4 ندوات سموم بيضاء، و5 ندوات زيادة الإنتاج، حضرها 281 عامل وعاملة، و7 ندوات توعية فى مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 101 عامل.
وأضاف أن المديرية استخرجت 1216 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 21 شكوى، تم إحالة 12 منها للقضاء، و6 لجهات أخرى، وتبقى 3 شكاوى تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 134 منشأة، وإعادة التفتيش على 261 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضرا، وغلق منشأة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 246 منشأة أخرى، فضلا عن بحث 9 شكاوى ومنح 3 تراخيص، وعقد 3 ندوات توعية.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 759 منشأة يعمل بها 44 ألفا و136 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.
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