تبدأ من اليوم.. المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة

جدة - نرمين السيد - وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء فى تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 7 مايو 2022.





يأتى ذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، وفى إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ومديريات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإنهاء العمل بالمواعيد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر والبدء فى تطبيق المواعيد الصيفية، ومن المقرر أن يستمر العمل بالمواعيد الصيفية وفقا للقرار المشار إليه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2022م.

وسيتم تطبيق المواعيد على النحو الآتى:-

أولا: المحال التجارية والمولات التجارية

تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساء صيفا، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا.

ثانيا: المطاعم والكافيهات

تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا، وتغلق الساعة 1 صباحا صيفا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ثالثا: محال الورش والأعمال الحرفية

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا، وتغلق الساعة 7 مساء صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية "رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة".

رابعا: محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات

تستثنى من المواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

خامسا: المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية "رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة" بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووجه محمود شعراوى، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا الصادرة من اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.