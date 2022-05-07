انطلاق الامتحانات- طلاب النقل والشهادة الإعدادية يؤدون اختبارات نهاية العام

جدة - نرمين السيد - امتحانات صفوف النقل

وبدأت اليوم، امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقا للجداول التى أعلنتها الإدارات التعليمية فيما يتعلق بصفوف النقل، والمديريات التعليمية فيما يتعلق بالشهادة الإعدادية.

ويؤدى طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائى، امتحاناتهم اليوم، فى غالبية محافظات الجمهورية.

امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"

كما انطلقت اليوم السبت الموافق 7 مايو، امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج لجميع الصفوف الدراسية وفقا للجداول المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتى تُعقد إلكترونياً بالكامل من خلال المنصة الخاصة بالوزارة.

وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الدولة المقيم فيها الطالب، ووفقا لـ وزارة التربية والتعليم، فإنه فى حالة وجود أى عائق أمام الطلاب لدخول المنصة الإلكترونية، يمكن للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة "بابل شيت"، من الموقع الإلكترونى، والإجابة عليها، وبعد الانتهاء من جميع الامتحانات يتم تجميع ورق الإجابة لجميع المواد فى مظروف واحد مغلق مدون عليه "اسم الطالب، ورقم الجلوس، والسفارة، والدولة والصف الدراسى، وإرسال المظروف من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" بالعنوان التالى: "المدرسة الفنية التجارية المتقدمة بشارع قصر العينى، أمام كلية الصيدلة، القاهرة".

ويؤدى الطلاب الامتحانات بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح، وتكون نتيجتها فى النهاية "اجتياز أو عدم اجتياز" فقط.

امتحان تدريبى نهائى لأولى وثانية ثانوى

أما طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فبدأوا اليوم السبت، أداء امتحاناتهم فى المواد غير الأساسية التى لا تضاف للمجموع، والتى تُعقد تحت إشراف الإدارات التعليمية، كما يعقد لهم اختبار تدريبى نهائى على استخدام أجهزة "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الامتحان اليوم السبت، فى مادة الأحياء، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادة الرياضيات، غداً الأحد.

وأوضحت أن هذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية، التى عقدت فى مارس وأبريل، أو لم يتمكنوا من أدائها فى المدارس غير المجهزة، لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع منصة الامتحان الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الاختبار اختيارى، ويعقد تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ولفتت إلى أن التدريب سيتم عقده داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، وضع خطة التدريب داخل لجان المدارس المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام، بما لا يؤثر على أداء الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بضرورة تحديث أجهزة التابلت الخاصة بهم، كما طالبت مديرى المديريات التعليمية بتذليل جميع العقبات إن وجدت وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم لـ"دوت الخليج"، إن الوزارة قررت عقد هذا الامتحان فى الأيام التى يؤدى فيها الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، لضمان حضور أكبر عدد منهم، وحتى يتم اختبار الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل حقيقى، خاصة أن الامتحانات التدريبية التى أداها الطلاب خلال شهر رمضان المبارك، شهدت نسبة غياب مرتفعة خاصة بين طلاب الصف الثانى الثانوى، وحتى تتمكن الوزارة والمديريات التعليمية من تدبير حلول بديلة حال اكتشاف أى عائق يحول دون إكمال تجربة الامتحانات بنجاح.