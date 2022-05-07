عبد العاطى: عقد أكثر من 300 ندوة للتوعية بأهمية الرى الحديث

جدة - نرمين السيد - عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ندوة عن تأهيل المساقى والرى الحديث، بحضور الدكتور مؤمن الشرقاوى، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى، والمهندس محمد هلال، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، والمهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.





جاءت الندوة فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، باستكمال برنامج وخطة الوزارة بإقامة مؤتمرات وندوات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتفعيل القرار الوزارى المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث. وأكد الوزير أنه تم عقد أكثر من 300 ندوة للتوعية بأهمية الرى الحديث على مستوى جميع المحافظات، شارك فيها الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمى المياه والمزارعين، وبحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات للتعريف بخطة الدولة للتحول للرى الحديث فى الاراضى القديمة. وصرح الدكتور عبد العاطى بأن مثل هذه المؤتمرات والندوات لها دور مهم فى مجال التوعية بقضايا المياه والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث والتعريف بالفوائد التى تعود على المزارع نتيجة هذا التحول مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى وتحسين جودة المحاصيل المنتجة، حيث أثمرت هذا الندوات عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث فى زمام 1.350 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

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