انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. «الصحة» تطلق قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني بالجيزة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696011/اليوم-الصحة-تطلق-قافلة-طبية-للكشف-والعلاج-المجاني-بالجيزة

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، تطلق وزارة الصحة والسكان عددًا من القوافل الطبية يوميًا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؛ للكشف والعلاج المجاني للمواطنين، تحت شعار «100 مليون صحة»، وتستهدف الوصول للقرى النائية والتي تعاني من نقص في بعض الخدمات الطبية.

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موعد إطلاق القافلة الطبية وأماكن تواجدها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق قافلة طبية واحدة، بمحافظة الجيزة بمنطقة «وردان» التابعة لحي منشأة القناطر، على مدار يومين السبت 7 مايو والأحد 8 مايو.

تفاصيل القافلة الطبية التي تطلقها وزارة «الصحة» بالجيزة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان خلال منشورها، أن القافلة الطبية التي ستطلق اليوم السبت بمحافظة الجيزة وتستمر حتى غدًا الأحد، تقدم خدماتها الطبية في الكشف والعلاج بالمجان بشكل كامل في مختلف التخصصات الطبية، وتوفير كافة العلاج اللازم داخل الصيدلية المتنقلة الخاصة بالقافلة مجانًا.

«الصحة» توضح التخصصات الطبية المتوفرة

وحددت وزارة الصحة والسكان، كافة التخصصات الطبية المقدمة خلال القافلة الطبية اليوم، وعددهم 13 تخصص طبي يستطيع المواطنين الاستفادة بهم مجاناً، وهم كالتالي: «القلب - الجلدية - الرمد - الجراحة - الأسنان - الأنف والأذن - العظام - الأطفال - الباطنة»، بالإضافة لخدمات تننظيم الأسرة، خدمات التحاليل وخدمات الأشعة.

خدمات الطوارئ

وفي إطار سعي وزارة الصحة والسكان الدائم لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتحسين خدماتها، أوضحت الوزارة أنه تم توفير 4 آلاف و198 سرير رعاية وحضانات وأكياس دم لمرضى الطوارئ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، عبر الخط الساخن 137، والذي أطلقته الوزارة لتوفير أسرة العناية المركزة والحضانات والخدمات الطارئة بالمجان، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية الصحية تحت شعار «100 مليون صحة»