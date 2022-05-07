تفاصيل قرض شخصي البنك الاهلي المصري يصل إلى 3 مليون وفترة سداد 12 سنة

كل ما تود معرفته عن قرض شخصي البنك الاهلي أحد أفضل خدمات البنك الأهلي المصري. قائمة طويلة من برامج القروض مع أنظمة سداد متنوعة تناسب الجميع وشروط بسيطة تعرف عليها. يمنح البنك الأهلي القروض الشخصية في صورة إيداع في حساب جارٍ دائن خاص بالعميل طرف البنك، ليقوم المستفيد بعد ذلك بسداد القرض وفوائده في صورة أقساط طبقاً لبرنامج السداد المتفق عليه بين البنك والعميل. ويوجد العديد من برامج القروض لدي البنك الأهلي المصري مثل قرض السيارات والقروض بضمان الودائع والشهادات في السطور القادمة نستعرض أهم برامج القرض الشخصي من البنك الأهلي بجانب الشروط اللازمة للتقديم عليه وما يميز هذه القروض.

البرامج المتاحة مع قرض شخصي البنك الاهلي:

برنامج العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام بضمان تحويل المرتب أو القسط برنامج العاملين بقطاع البترول والبتروكيماويات والغاز بضمان تحويل المرتب أو القسط كذلك برنامج العاملين بالشركات القابضة و الشركات المالتي ناشيونال والمساهمة الخاصة المدرجة لدى البنك بضمان تحويل المرتب أو القسط برنامج العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام بدون تحويل المرتب أو القسط كذلك برنامج العاملين بقطاع البترول والبتروكيماويات والغاز بدون تحويل المرتب أو القسط برنامج العاملين بالشركات القابضة و الشركات المالتي ناشيونال والمساهمة الخاصة المدرجة لدى البنك بدون تحويل المرتب أو القسط كذلك برنامج العاملين لدى البنوك برنامج أصحاب المهن والأعمال الحرة كذلك برنامج أصحاب المعاشات

مميزات البرامج المختلفة للقرض الشخصي من البنك الأهلي:

لا يحتاج قرض شخصي البنك الاهلي إلى ضامن يوفر القرض وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجاناً لا يوجد رسوم لفتح الحساب الجاري لا يوجد مصاريف استعلام ائتماني

شروط التقديم على القروض الشخصية من البنك الأهلي:

قائمة شروط التقديم على قرض شخصي البنك الاهلي بسيطة وتنطبق على معظم العملاء بسهولة، وتشتمل هذه القائمة على ما يلي:

أن يكون المتقدم حاملاً لبطاقة رقم قومي سارية

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 و65 سنة حسب نوع البرنامج المرغوب به

تقديم تعهد بتحويل المرتب أو قيمة القسط في برامج تحويل المرتب

تقديم خطاب من جهة العمل موضحاً به قيمة المرتب الشهري في برامج بدون تحويل المرتب أو القسط

قيمة قرض شخصي البنك الاهلي وفترات السداد:

البرنامج قيمة القرض فترة السداد برامج بضمان تحويل المرتب بحد أقصى 3 مليون جنيه تصل إلى 12 سنة الهيئات الحكومية بدون ضمان بحد أقصى 200 ألف جنيه تصل إلى 4 سنوات الهيئة العامة للبترول بدون ضمان بحد أقصى 500 ألف جنيه تصل إلى 4 سنوات الشركات القابضة بدون ضمان بحد أقصى 750 ألف جنيه تصل إلى 5 سنوات برنامج أصحاب المهن الحرة بحد أقصى 2 مليون جنيه تصل إلى 7 سنوات برنامج أصحاب المعاشات بحد أقصى مليون جنيه تصل إلى 10 سنوات

الرسوم والعمولات: