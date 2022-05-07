امتحانات نهاية العام وحج القرعة يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان (الأسر المصرية ترفع حالة الطوارئ مع بداية امتحانات نهاية العام)، ذكرت (أخبار اليوم) أن ماراثون امتحانات نهاية العام لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائى، وطلاب المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية ينطلق اليوم، كما تنطلق امتحانات الطلاب المصريين بالخارج للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بالوزارة بنظام أسئلة اختيار من متعدد.

وأضافت الصحيفة أن يوم الأربعاء المقبل، تبدأ امتحانات نهاية العام للصف الأول والثانى الثانوى، وتعقد إلكترونيا باللجان المؤمنة مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لأداء الامتحانات بشكل ميسر.

وفى السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم تعقد التدريب النهائى لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى على استخدام "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية؛ للتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس المجهزة المقرر عقد امتحانات نهاية العام بها.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة توضيحها أن التدريب سيكون اختياريا وموجها للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية؛ لمنحهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة، وسيكون التدريب تحت إشراف الإدارة التعليمية على أن يجرى اليوم التدريب على امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوى وغدا على امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثانى الثانوى.

وفى (الجمهورية) وتحت عنوان (الثلاثاء.. بدء إجراءات "حج القرعة" بالمحافظات)، أوضحت الصحيفة أن مديريات الأمن تبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى 14 من شهر مايو الجارى إجراء قرعة الحج على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته وزارة الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية أوضحت فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ /2022م، أنه ستجرى قرعة الحج على مدى أربعة أيام كل يوم منها مخصص لعدد من المحافظات.

وأشارت إلى أن الوزارة خصصت نسبة الـ 3% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً حتى أقل من 56 عاما ومرافقيهم "إن وجد" بكل مديرية على حدة، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حدة، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالتزكية.

وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن وزارة الأوقاف ألغت إجراءات التباعد داخل المساجد، وقررت عودتها إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية، والسماح بزيارة المقامات والأضرحة فى غير أوقات الصلاة، وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم، بدءًا من الغد، وفق التعليمات المنظمة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال مؤتمر أمس، قوله إن ذلك يأتى فى ظل التوجيهات بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحى الملائم لجميع المصريين، وبناءً على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهه باتخاذ اللازم للتنفيذ.

وأضاف وزير الأوقاف أن مسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها، يُعد نقطة الانطلاق، وهو مفتوح، اعتبارًا من أمس، أمام الرجال والنساء إلى ما بعد صلاة العشاء، مع فتحه أيضًا مبكرًا لشعائر صلاة الفجر على نحو ما كان يعمل قبل جائحة "كورونا"، فضلًا عن تكثيف الدروس الدينية.