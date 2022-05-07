حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 7-5-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم السبت برج الحمل 7-5-2022

مهنياً: يتسبب طارئ ما اليوم بسوء التفاهم وبانفعالات شديدة أحياناً بينك وبين الزملاء، لكنك سرعان ما تستدرك الوضع وتعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

عاطفياً: قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه، لكن لا تكن حادّ الطباع معه وتفهّم هواجسه.

صحياً: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك.

حظك اليوم السبت برج الثور 7-5-2022

مهنياً: لا تُضِع الوقت الحظ يرافق خطاك الحثيثة والمثابرة، تحرّك، فاوض، سافر، فسِّر وأوضح، ولا تبقَ ساكناً بل كن واعياً لكل الاشارات ولكل ما يدور حولك.

عاطفياً: تعيش خيبة عاطفية، أو تتحمّل جرحاً ولو أن النصيحة هي في التوضيح والكلام الصريح.

صحياً: تشعر بالغثيان والقيء، نتيجة إهمالك تناول الأطعمة الصحية، مما يتطلب منك الاهتمام بحالتك الصحية خلال الأيام المقبلة.

حظك اليوم السبت برج الجوزاء 7-5-2022

مهنياً: تمارس، يا عزيزي، سحراً كبيراً وتأثيراً لا يترك أحداً لا مبالياً، وتتمتّع بقدرة على الإقناع والتحليل، فتحقّق المعجزات في الميدان الذي يخصّك.

عاطفياً: تترك أثراً هائلاً في من تلتقيه اليوم، وتمارس سحراً لا يقاوم، لا علاقات ثابتة وحب متين، بل حياة اجتماعية صاخبة وتنوّع ومغامرات.

صحياً: لابتعاد عن العصبية الزائدة هو الأفضل في الوقت الراهن لأنك بحاجة ماسة إلى الراحة أكثر من أي وقت مض.

حظك اليوم السبت برج السرطان 7-5-2022

مهنياً: يجعل هذا اليوم التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة ناجحاً.

عاطفياً: عليك أن تمضي وقتاً أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيراً ويريحه.

صحياً: قاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات.

حظك اليوم السبت برج الأسد 7-5-2022

مهنياً: عليك ان تعرف ان الحظ ليس حليفك، وان الظروف المسيطرة متوترة ،في هذه الحالة كن هادئاً وصبوراً، لا تتسرع في التصرف ولا تجازف بسمعتك واستقرار عملك.

عاطفياً: تصبو الى رؤية جديدة، لكنك تكون متقلباً متبدلاً ومنغلقاً على ذاتك، وقد تصبح انت في قفص الاتهام بدل ان تكون المتَّهِم.

صحياً: إذا شعرت بأنك تتعب كثيراً بمجرد القيام بعمل بسيط أو بنشاط صغير، فلا تتردد في التوجه إلى الطبيب فوراً.

حظك اليوم السبت برج العذراء 7-5-2022

مهنياً: تتفتح أمامك أبواب مهنية جديدة، ويبشّرك هذا اليوم بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جدداً وقدامى.

عاطفياً: إذا كنت عازباً هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميّاً والاستقرار.

صحياً: الشعور المتقطع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر.

حظك اليوم السبت برج الميزان7-5-2022

مهنياً: الجو المشحون نسبياً يدفعك الى تكثيف تحركاتك وتسريع وتيرة عملك لتتلاءم مع توالي الواجبات وتسارعها وزحمتها، والتي تسبب لك التعب.

عاطفياً: الأجواء الضاغطة بالواجبات على أنواعها عائلياً أو اجتماعياً أو مهنياً، يمكن أن تدفع الشريك إلى التذمر من مزاجيتك وحدّة طباعك.

صحياً: دائمًا ما تصاب بآلام في الرأس، وللتخلص منها يفضل أن تأخذ قسطًا من الراحة وتحاول أن تتجنب الضغوط على مختلف الصعد.

حظك اليوم السبت برج العقرب7-5-2022

مهنياً: تحصل على تأييد إحدى الجهات أو الأطراف، تتلقى خبراً أو زيارة تدعم مواقفك وقراراتك المهنية الصائبة، وتظهر بدورك أنك صديق وفي لكل من وقف إلى جانبك.

عاطفياً: تطرأ تغييرات في الحياة العاطفية، وربما تواجه اعتراضاً من قِبل الشريك بشأن تصرفاتك الاعتباطية تجاهه أو تفردك في بعض القرارات دون الوقوف على رأيه.

صحياً: تقرر ابتداء من اليوم أن تتبع حمية قاسية، طبعاً بعد استشارة أخصائي التغذية، لأنك أصبحت عاجزاً عن التحرك بسبب السمنة المفرطة.

حظك اليوم السبت برج القوس7-5-2022

مهنياً: تعيش يوما مهما يجعلك تنعم بفترة مميزة من البحبوحة الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف المالية والمكاسب الكبيرة.

عاطفياً: لا تثر غيرة الحبيب فهو حساس جداً، وأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.

صحياً: يصاب أحد الأشخاص الأعزّاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلقاً نظراً إلى تعلقك به.

حظك اليوم السبت برج الجدي7-5-2022

مهنياً: احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أنت بغنى عنها، وأنت قادر على رد الصاع الصاعين.

عاطفياً: إذ أثرت غيرة الحبيب فقد لا تعرف ما ينتظرك، هو شخص متفهم ويحبك أكثر مما تتصوّر.

صحياً: وقت مناسب للقاء الأصدقاء والذهاب في رحلة للخروج من الروتين والترفيه والراحة.

حظك اليوم السبت برج الدلو7-5-2022

مهنياً: تأتيك مساعدة قدرية او تطرأ أحداث تنير امامك الطريق او يدعمك شخص في المحيط بطريقة لن تنساها.

عاطفياً: ربما تأخذ على الحبيب عدم اكتراثه واستغلال طيبتك وانفتاحك، ولن تجد خياراً إلا مواجهته وحثه على اعتماد أسلوب آخر.

صحياً: المعروف عنك أنك صاحب عزيمة لا تلين حين تنوي على تحقيق أمر ما، فلم لا تكون كذلك على الصعيد الصحي.

حظك اليوم السبت برج الحوت 7-5-2022

مهنياً: يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل والتردد في إتخاذ القرارات الحاسمة.

عاطفياً: التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما وإبقاء المياه في مجاريها الطبيعية.

صحياً: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.