أخبار مصرية

حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 7-5-2022

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم السبت برج الحمل 7-5-2022

مهنياً: يتسبب طارئ ما اليوم بسوء التفاهم وبانفعالات شديدة أحياناً بينك وبين الزملاء، لكنك سرعان ما تستدرك الوضع وتعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

عاطفياً: قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه، لكن لا تكن حادّ الطباع معه وتفهّم هواجسه.

صحياً: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك.

حظك اليوم السبت برج الثور 7-5-2022

مهنياً: لا تُضِع الوقت الحظ يرافق خطاك الحثيثة والمثابرة، تحرّك، فاوض، سافر، فسِّر وأوضح، ولا تبقَ ساكناً بل كن واعياً لكل الاشارات ولكل ما يدور حولك.

عاطفياً: تعيش خيبة عاطفية، أو تتحمّل جرحاً ولو أن النصيحة هي في التوضيح والكلام الصريح.

صحياً: تشعر بالغثيان والقيء، نتيجة إهمالك تناول الأطعمة الصحية، مما يتطلب منك الاهتمام بحالتك الصحية خلال الأيام المقبلة.

حظك اليوم السبت برج الجوزاء 7-5-2022

مهنياً: تمارس، يا عزيزي، سحراً كبيراً وتأثيراً لا يترك أحداً لا مبالياً، وتتمتّع بقدرة على الإقناع والتحليل، فتحقّق المعجزات في الميدان الذي يخصّك.

عاطفياً: تترك أثراً هائلاً في من تلتقيه اليوم، وتمارس سحراً لا يقاوم، لا علاقات ثابتة وحب متين، بل حياة اجتماعية صاخبة وتنوّع ومغامرات.

صحياً: لابتعاد عن العصبية الزائدة هو الأفضل في الوقت الراهن لأنك بحاجة ماسة إلى الراحة أكثر من أي وقت مض.

حظك اليوم السبت برج السرطان 7-5-2022

مهنياً: يجعل هذا اليوم التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة ناجحاً.

عاطفياً: عليك أن تمضي وقتاً أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيراً ويريحه.

صحياً: قاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات.

حظك اليوم السبت برج الأسد 7-5-2022

مهنياً: عليك ان تعرف ان الحظ ليس حليفك، وان الظروف المسيطرة متوترة ،في هذه الحالة كن هادئاً وصبوراً، لا تتسرع في التصرف ولا تجازف بسمعتك واستقرار عملك.

عاطفياً: تصبو الى رؤية جديدة، لكنك تكون متقلباً متبدلاً ومنغلقاً على ذاتك، وقد تصبح انت في قفص الاتهام بدل ان تكون المتَّهِم.

صحياً: إذا شعرت بأنك تتعب كثيراً بمجرد القيام بعمل بسيط أو بنشاط صغير، فلا تتردد في التوجه إلى الطبيب فوراً.

حظك اليوم السبت برج العذراء 7-5-2022

مهنياً: تتفتح أمامك أبواب مهنية جديدة، ويبشّرك هذا اليوم بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جدداً وقدامى.

عاطفياً: إذا كنت عازباً هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميّاً والاستقرار.

صحياً: الشعور المتقطع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر.

حظك اليوم السبت برج الميزان7-5-2022

مهنياً: الجو المشحون نسبياً يدفعك الى تكثيف تحركاتك وتسريع وتيرة عملك لتتلاءم مع توالي الواجبات وتسارعها وزحمتها، والتي تسبب لك التعب.

عاطفياً: الأجواء الضاغطة بالواجبات على أنواعها عائلياً أو اجتماعياً أو مهنياً، يمكن أن تدفع الشريك إلى التذمر من مزاجيتك وحدّة طباعك.

صحياً: دائمًا ما تصاب بآلام في الرأس، وللتخلص منها يفضل أن تأخذ قسطًا من الراحة وتحاول أن تتجنب الضغوط على مختلف الصعد.

حظك اليوم السبت برج العقرب7-5-2022

مهنياً: تحصل على تأييد إحدى الجهات أو الأطراف، تتلقى خبراً أو زيارة تدعم مواقفك وقراراتك المهنية الصائبة، وتظهر بدورك أنك صديق وفي لكل من وقف إلى جانبك.

عاطفياً: تطرأ تغييرات في الحياة العاطفية، وربما تواجه اعتراضاً من قِبل الشريك بشأن تصرفاتك الاعتباطية تجاهه أو تفردك في بعض القرارات دون الوقوف على رأيه.

صحياً: تقرر ابتداء من اليوم أن تتبع حمية قاسية، طبعاً بعد استشارة أخصائي التغذية، لأنك أصبحت عاجزاً عن التحرك بسبب السمنة المفرطة.

حظك اليوم السبت برج القوس7-5-2022

مهنياً: تعيش يوما مهما يجعلك تنعم بفترة مميزة من البحبوحة الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف المالية والمكاسب الكبيرة.

عاطفياً: لا تثر غيرة الحبيب فهو حساس جداً، وأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.

صحياً: يصاب أحد الأشخاص الأعزّاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلقاً نظراً إلى تعلقك به.

حظك اليوم السبت برج الجدي7-5-2022

مهنياً: احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أنت بغنى عنها، وأنت قادر على رد الصاع الصاعين.

عاطفياً: إذ أثرت غيرة الحبيب فقد لا تعرف ما ينتظرك، هو شخص متفهم ويحبك أكثر مما تتصوّر.

صحياً: وقت مناسب للقاء الأصدقاء والذهاب في رحلة للخروج من الروتين والترفيه والراحة.

حظك اليوم السبت برج الدلو7-5-2022

مهنياً: تأتيك مساعدة قدرية او تطرأ أحداث تنير امامك الطريق او يدعمك شخص في المحيط بطريقة لن تنساها.

عاطفياً: ربما تأخذ على الحبيب عدم اكتراثه واستغلال طيبتك وانفتاحك، ولن تجد خياراً إلا مواجهته وحثه على اعتماد أسلوب آخر.

صحياً: المعروف عنك أنك صاحب عزيمة لا تلين حين تنوي على تحقيق أمر ما، فلم لا تكون كذلك على الصعيد الصحي.

حظك اليوم السبت برج الحوت 7-5-2022

مهنياً: يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل والتردد في إتخاذ القرارات الحاسمة.

عاطفياً: التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما وإبقاء المياه في مجاريها الطبيعية.

صحياً: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا