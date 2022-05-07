انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل اليوم بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى 2021 / 2022 لصفوف النقل فى المدارس الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، وفقا لـ جداول الامتحانات المعتمدة من جانب كل محافظة.





ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة نصائح للطلاب للتخلص من القلق والتوتر، من خلال قناة "مدرستنا" التعليمية، وذلك بمناسبة انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى 2021 – 2022.

وجاءت النصائح التى وجهتها وزارة التربية والتعليم للطلاب كالتالى:

- احصل على قسط كاف من النوم قبل يوم الامتحان، حتى تكون هادئا وقدرتك على التركيز عالية أثناء الامتحان.

- ضع ساعة أمامك عند بدء الامتحان، حتى تقسم وقت الإجابة على الأسئلة، حتى لا تتوتر إذا فوجئت بقرب انتهاء الوقت ولديك عدد من الأسئلة لم تجب عليها.

- ابدأ بالإجابة على الأسئلة السهلة أولا، حتى تضمن الدرجات وترتفع تثقتك فى إنهاء الامتحان والإجابة على جميع أسئلته.