انت الان تتابع تفاصيل خبر «أبرزها تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية بالصعيد»3 اتفاقيات دولية علي طاولة البرلمان.. الأسبوع المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:43 صباحاً - محمد السيد - /695963/أبرزها-تمويل-التحول-المستدام-للموائمة-الزراعية-بالصعيد3-اتفاقيات-دولية-علي-طاولة-البرلمان-الأسبوع-المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يشهد المجلس علي مدار أيام انعقاده 3 اتفاقيات دولية بهدف دعم التأمين الصحي الشامل، و تحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة.

دوت الخليج

حيث تشهد الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في رومـا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر

ويهدف الاتفاق المعروض إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة فى مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية فى صعيد مصر (ستار) بمحافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج)، ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبالأ.

كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعى، وخلق بيئة زراعية مستدامة، وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر الصغيرة التى ال تملك أراضى من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعى المستدام، وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة، والسياسات والاستراتيجيات الشاملة، واالستفادة من إمكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.

الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء

بينما الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين المقبل، تشهد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

دعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر

كما تشهد الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.