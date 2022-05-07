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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /696003/فوز-فريد-زهران-برئاسة-الحزب-المصرى-الديمقراطى-الاجتماعى-للمرة-الثانية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب المصري الديمقراطي، فوز السياسي المخضرم فريد زهران، برئاسة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وذلك بعد إقامة المؤتمر العام أمس الجمعة، بحضور أكثر من ٥٠٪ من أعضاء الجمعية العمومية.

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وجاءت نتيجة الانتخابات بأغلبية ٥٢٠ صوتا مقابل ٢٢٩ للدكتور حنا جريس، و 18 للدكتورة نجلاء قطب

فريد زهران يقود قائمة التقدم، حقق نتائج إيجابية للغاية في اللجان ، والتي شهدت تقدمه بفارق ملحوظ عن منافسه حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ.

هذا وشهدت انتخابات المصري الديمقراطي الاجتماعي، حضور عدد من القيادات الحزبية والسياسية خلال الساعات الأولى من صباح امس الجمعة، منهم كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام لحزب الكرامة محمد بيومي، ورئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، مدحت الزاهد.

تجدر الإشارة إلى أن من قام بعملية التصويت على انتحاب رئيس الحزب، كان عددهم ٦٦٥ من ٩٩٠ لهم حق التصويت.