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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /696004/بالتردد-قناة-مفتوحة-لمتابعة-مباراة-الأهلي-ووفاق-سطيف

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة ومصيرية أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف هائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في اقتناص نتيجة إيجابية تساهم في تعزيز موقف الفريق في التأهل للدور النهائي عندما يحل ضيفا بمباراة الإياب في الجزائر وفي هذا الإطار يكشف دوت الخليج عن قناة مفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف.

ويبحث العديد من عاشقين النادي الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في المباراة التي تقام بين الفريقين في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويرصد دوت الخليج قناة مفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف ضمن القنوات الناقلة للمباراة.

و يمكن متابعة مباراة النادي الأهلي عبر قناة مفتوحة على النايل سات حيث كشف قنوات أون تايم سبورتس الأرضية عن إذاعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا يأتي هذا بالإضافة لشبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولات الإفريقية في تمام التاسعة مساء على ملعب السلام.

بالتردد.. قناة مفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

وتستطيع استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية عبر التردد التالي :

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى ‏شوبير.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا

في خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – لويس ميكيسوني – حسين ‏الشحات وبيرسي ‏تاو– طاهر محمد طاهر ووليد سليمان – أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لتعويض الغيابات أمام بطل الجزائر حيث يغيب عمرو السولية ومحمد عبدالمنعم لاعبا الفريق عن التشكيل بسبب الإصابة لذلك سيكون من المتوقع البدء بالتشكيل التالي خلال مباراة الغد :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول – ياسر ابراهيم – ايمن أشرف – محمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج – حمدي فتحي

خط الهجوم : أحمد عبدالقادر – أفشة – حسين الشحات – محمد شريف