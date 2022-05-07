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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /695998/خالد-الصاوي-بشكر-القيادات-السياسية-على-جهودهم-في-توصيل-الحقائق-للشعب

وجه الفنان خالد الصاوي، رسالة شكر للقيادات السياسية بعد نجاحهم في توصيل الحقائق للشعب من خلال مسلسل الاختيار 3 الذي عرض في رمضان 2022، وشارك به الصاوي في دور خيرت الشاطر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات خالد الصاوي خلال برنامج بيت للكل

وقال خالد الصاوي خلال لقائه ببرنامج “بيت للكل” المذاع على القناة الأولى: “الجزء الأساسي في نجاح شخصية خيرت الشاطر كان تعليمات المخرج".

وأضاف: “ "بشكر القيادة السياسية على اختيار الوسيلة اللي وصلت بيها الرسالة وبذلت الجهد في انها تفهم الشعب الحقيقة، و"أتمنى عمل اختيار عربي يوضح حقائق دول الوطن العربي".

خالد الصاوي: “مصر بالنسبالي مقدسة”

وتحدث خالد الصاوي عن مصر وشعبها، فقال: "مصر مخاضتش حروب صغير واتصادمت بقيادات كبيرة.. والجيش دايما في صف الشعب، "مصر بالنسبالي مقدسة وقوية جدا بس هي اللي مش قادرة تشوف نفسها".

أما عن أكثر المشاهد التي أحبها في الاختيار 3، فأكد: “كنت بستنى مشهد التسريبات.. ومكناش نعرف بالحجات دي اتفاجأنا زي المشاهدين".

أعمال خالد الصاوي

من ناحية أخرى عرض للفنان خالد الصاوي مؤخرا، فيلم «تماسيح النيل»، الذي تدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة،وهو من بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وكان قدم خالد الصاوي برفقة الفنانة ماجد زكي والفنانة مايان السيد والفنان أمير رامز أمام الرئيس السيسي عرض مسرحي يعرض حياة أسرة مصرية عادية تتفاجأ بنبأ خبر استشهاد ابنها، وانهار الصاوي وقت تلقيه خبر استشهاد نجله الذي جسد شخصيته الفنان أحمد خالد صالح بشخصية "نور"، وأخذ يطمئن أبنائه ويحثهم على عدم الحزن على شقيقهم الذي استشهد يدافع عن بلده ووطنه.