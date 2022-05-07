نشرة أخبار الفن: حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي حديث السوشيال ميديا..وتايجر مي حلمي يثير الجدل.. وهذه حقيقة وفاة يحيى الفخراني

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /696002/نشرة-أخبار-الفن-حفل-زفاف-محمد-فراج-وبسنت-شوقي-حديث-السوشيال-ميدياوتايجر-مي-حلمي-يثير-الجدل-وهذه-حقيقة-وفاة-يحيى-الفخراني

شهدت الساحة الفنية يومالجمعة الموافق 6 من شهر مايو الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والمتنوعة بين ما هو سيء وما هو مبهر سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

أقيم يوم الجمعة حفل زفاف محمد فراج على الفنانة بسنت شوفي الذي شهد تألق الثنائي بعدما أبهرو السوشيال ميديا بحفل الحناء، وارتدت بسنت شوقي فستان أبيض صك، مفتوح من الصدر وتركت شعرها مناسبا، بينما ارتدى محمد فراج بدلة بيج وقميص أبيض، وملئت بهجتهم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على صفحات أصدقائهم ومحبيهم الذين استقبلوهم استقبال حار، كما أطلت بإطلالة جديدة اذ بدلت فستناها المطرز بفستان ستان سادة، وتعمدت ربط شعرها ووضع قبعة تشبه قبعات الأميرات.

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة جديدة بالتايجر

ظهرت الاعلامية مي حلمي في مجموعة صور، ارتدت بها فستان تايجر طويل في سفينة على البحر، شاركتها عبر خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، دون التعليق بأي شيئ، ليبدأ الجمهور السخرية من مي حلمي، قائلين: “طبعا عارفين بترسم على مين”، وجاء ذلك في ظل الجدل المثار حول رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

حقيقة وفاة يحيى الفخراني

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد وفاة الفنان يحيى الفخراني وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة خاصة بعد غيابه عن الساحة الرمضانية لهذا العام، وكشفت مصادر مقربة من الفنان بأن تلك الأنباء المنتشرة حول وفاته لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الفنان يتمتع بصحة جيدة.

هاجر أحمد تحتفل بقدوم مولودتها الأولى "إيزابيلا"

أعلنت الفنانة الشابة هاجر أحمد قدوم مولودتها الأولى التي أطلقت عليها اسم “إيزابيلا”، وشاركت فرحتها بالمولودة مع الجمهور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فكتبت عبر موقع انستجرام مرفقة صورة يديها يد ابنتهاا: ““فاللهم انبتها نباتًا حسنا واجعلها من عبادك الصالحين، إيزابيلا”.

خالد الصاوي يرد على اتهامات تأييده لجماعة الاخوان

خرج الفنان خالد الصاوي، ليرد على الاتهامات التي وجهت له بأنه كان من أنصار جماعة الاخوان مستخدمين منشورات له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعود لـ عام 2012، فكتب: “ردًا على الزوبعة اللي قايمة ضدي وبتنبش في اللي انكتب من 10 سنين، وبغض النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتي، لما تجيب كلام لي من سنين وأنا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك، فدي حركة ضدك أنت، ثم حصل أنك انكشفت بإرهابك وخيانتك، فطبيعي انقلب عليك، زي أغلب الناس”.

وتابع: “لما أكون بعارض نظام من 10 سنين دفاعا عن الناس، ثم تهجم أنت علينا بالسلاح فيقف النظام ده ليحمي الناس ويقدم ضحايا ثم الناس تختاره مرة واثنين وهو يثبت أن هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك أنت واللي وراك، فمش غريب تحولي من معارض لمناصر.. الغريب بجد أنك لسه عايش بيننا على سمومك وكأنك ما اعتبرتش، خدعت فيك وفي آخرين عجزوا عن تقديم حل بل وكدنا ننهار، والشعب اختار قيادته ودولته الجديدة، وأنا بعد تفكير لقيت أنها أفضل حل الآن، وبقيت حابب أساهم معها بأي جهد لبلدي”.