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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695997/خالد-الصاوي-عن-دوره-في-الاختيار-3-كانت-مربكة-وتقمصتها-من-الصور-والفيديوهات

حل الفنان خالد الصاوي ضيف على برنامج “بيت للكل” المذاع على القناة الأولى وذلك في مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات خالد الصاوي عن شخصيته في الاختيار 3

وتحدث خالد الصاوي عن شخصيته التي قدمها في مسلسل الاختيار 3 والتي تعد واحدة من أكثر الأدوار صعوبة في العمل، اذ جسد شصخية القيادي الإخواني الشهير، “خيرت الشاطر، فقال الصاوي: “الترشيح للدور جالي بناءا على مكالمة من استاذ حسام، وبالنسبالي كنت نفسي أشارك في المسلسل وفرصة وجاتلي”.

أما عن الصعوبات وتحضيراته للعمل، فقال: “الشخصية كانت مركبة ومربكة، وتقصمتها من مشاهدة الفيديوهات والصور،ومقابلتش خيرت الشاطر ولا مرة”.

وأضاف: “وقولت لازم أشيل مشاعري ورأي فيهم وضغط الناس وأدخل على الشخصية عشان أقدر أوصل وأرسم الشخصية”.

خالد الصاوي: لو أهل سينا كانو عايزين يبعوا البلد كانوا باعوها من زمان

وعن مشهد محاولة إقناعه شيخ سيناء ببيع مصر، قال خالد الصاوي: "كان عندي لبس في موقف القبائل في سينا وحصل بيني وبين واحد من سينا مناقشة عشان أشوف الكلام ده فعلا ولا لا ولقيت ان الناس دي لو كانت عايزة تبيع كانت عملتها من بدري الناس وكنا وقتها هنبقى في خطر"

السيسي يشكر أبطال الاختيار 3

من ناحية أخرى وجه الرئيس السيسي رسالة شكر لـ أبطال مسلسل الاختيار قائلًا: "بحب أشكركم بمناسبة العيد، واللي انتوا عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء عشان اللحظات دي تعيش.. انتوا متعرفوش اللي انتوا عملتوه ده اي، حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين لأخر لحظة إنه ميحصلش صدام، ولم نذكر كلمة عزل رئيس أو جماعة إرهابية".

وأردف قائلًا: "إحنا قولنا إن التاريخ منسيبوش لحد، والله والله والله إحنا كنا حريصين على إنه لا يسقط ولا يحصل تصادم، واللي انتوا عملتوه ده حصل حقيقي".

وتابع: "إحنا لم نعتدي ولم نعتدي ولم نطغى على أحد، وكل كلمة اتقالت في مسلسل الاختيار، عبارة عن واقع يتم نقله للناس وللأطفال وللأجيال القادمة، عشان أبناء الشهداء يطلعوا يقولوا إحنا أبناء الأبطال دول، والعمل الدرامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار".