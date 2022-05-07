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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695994/خالد-الصاوي-ردا-على-اتهامات-تأييده-لجماعة-الاخوان-كنت-مخدوع-فيهم-وبعد-ما-اتكشف-إرهابهم-طبيعي-أنقلب-عليهم

خرج الفنان خالد الصاوي، ليرد على الاتهامات التي وجهت له بأنه كان من أنصار جماعة الاخوان مستخدمين منشورات له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعود لـ عام 2012، مؤكدا أنه خدع فيهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة انتماء خالد الصاوي لجماعة الاخوان

وكتب خالد الصاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ردًا على الزوبعة اللي قايمة ضدي وبتنبش في اللي انكتب من 10 سنين، وبغض النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتي، لما تجيب كلام لي من سنين وأنا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك، فدي حركة ضدك أنت، ثم حصل أنك انكشفت بإرهابك وخيانتك، فطبيعي انقلب عليك، زي أغلب الناس”.

خالد الصاوي يهاجم جماعة الإخوان

وتابع: “لما أكون بعارض نظام من 10 سنين دفاعا عن الناس، ثم تهجم أنت علينا بالسلاح فيقف النظام ده ليحمي الناس ويقدم ضحايا ثم الناس تختاره مرة واثنين وهو يثبت أن هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك أنت واللي وراك، فمش غريب تحولي من معارض لمناصر.. الغريب بجد أنك لسه عايش بيننا على سمومك وكأنك ما اعتبرتش”.

واختتم حديثه قائلا: “خدعت فيك وفي آخرين عجزوا عن تقديم حل بل وكدنا ننهار، والشعب اختار قيادته ودولته الجديدة، وأنا بعد تفكير لقيت أنها أفضل حل الآن، وبقيت حابب أساهم معها بأي جهد لبلدي”.

خالد الصاوي في الاختيار 3

جدير بالذكر، أنه شارك خالد الصاوي في مسلسل الاختيار 3 بدور خيرت الشاطر أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وشارك بجانبه كلا من الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.