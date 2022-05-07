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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696000/شعبة-الذهب-سوق-الذهب-يعمل-والمنشور-المتداول-وهمي-ويؤثر-على-الأقتصاد-المصرى

اصدرت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة، بيان صحفى للرد على المنشور الذى يزعم وقف سوق الدهب بسبب اضطراب الاسعار.

شعبة الذهب لا توجد شركة تدعى الايمان

وقالت شعبة الذهب فى بيانها، المنشور الذي تم تداوله علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد أن الشركة المذكورة بالمنشور “الايمان” وهمية و غير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

واضافت شعبة الذهب، الواضح من المنشور أنه يهدف لإحداث حالة من الإحتقان والإضطراب للسوق، لأهداف غير معلومة حيث أن عملية البيع والشراء داخل سوق الذهب تعمل بشكل مستقر.

تسعير الذهب يخضع للعرض والطلب

وتابع البيان الصادر عن شعبة الذهب، ماجاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة والتسعير فعلاً يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الاوقية في البورصات العالمية. ‎وعلي الجميع الحذر من تداول مثل تلك الشائعات التي هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات

دوت الخليج نفى الشائعة من البداية

الجدير بالذكر ان موقع دوت الخليج تواصل مع شعبة الذهب لأستيضاح الأمر والتأكد من المنشور المتداول، وحصل على تصريح رسمي من المتحدث الرسمي للاتحاد العام للغرف التجارية، الذى نفى الأمر جملة وتفصيلاً، وأكد على أن سوق الدهب يعمل بكامل طاقته ولا صحة لوقف التداول به نتيجة اضطراب الأسعار، مشيراً الى ان سوق الذهب يخضع للعرض والطلب.

وأكد المتحدث الرسمي للاتحاد العام للغرف التجارية، عدم علاقة شعبة الذهب بالمنشور المتداول، والشركة المنسوب لها هذا المنشور شركة وهمية ولا علاقة لها بسوق الذهب من قريب او بعيد.