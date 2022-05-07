وزير الأوقاف يعلن فتح مقام ومسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية غدا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أوضح الوزير: "فتح ‎مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية ( المسجد والمقام ) أمام المصلين والزائرين غدا السبت 7 مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء".

وتابع وزير الأوقاف: "على أن يتم فتح باقى مقامات الإسكندرية بدءا من الأحد بإذن الله تعالى".