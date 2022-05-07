أندريه زكى يشهد تنصيب راعى الكنيسة الإنجيلية بالشرابية

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "أعتز كثيرا بوجودى معكم اليوم فى كنيسة الشرابية، التى لها تاريخ عظيم من الخدمة الحقيقية، كما أهنئ القس صموئيل عادل، وشعب الكنيسة العزيز على تنصيبه راعيا للكنيسة".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نحتاج فى حياتنا مع الله إلى الصلابة الروحية، لمواجهة السقوط، وأن أخطر الهزائم تأتى من الداخل، والخطية دائما لها ثمن، نصلى إلى الله من أجل إدراك صلابتنا الروحية".

جاء ذلك بحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس سليمان صادق، الراعى الشرفى للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس رفعت فكرى، رئيس مجمع القاهرة، والقس صموئيل زكى، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس سامح لطفى، رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازى، والقس نادى لبيب، راعى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس أيمن سامى، راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس نسيم فضل، راعى الكنيسة الإنجيلية بالمعادى، والقس باسم عدلى راعى الكنيسة الأولى بأسيوط، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى، والقس بيتر عادل، قس التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ سامى فوزى شيخ الكنيسة الإنجيلية بالشرابية.

ومن الولايات المتحدة الأمريكية، شارك فى برنامج الاحتفال القس فخرى يعقوب، راعى الكنيسة الإنجيلية فى ريتشموند، والقس لور جاورسكى رئيس لجنة الإرساليات بمجمع شرق الولايات المتحدة.

كما شارك بالحضور اليوم عدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية، الأستاذ عمر وطنى، عضو مجلس النواب، ومن وزارة الداخلية اللواء إيهاب الشوبكشى، نائب المنطقة، والعقيد عبد الحميد فكرى، مأمور قسم الشرابية، والعقيد أحمد قدرى، رئيس المباحث، والقمص يوسف نجيب، كاهن كنيسة القديسة بربارة الشرابية عن الأنبا مارتيروس، والشيخ محمد مختار عن الأزهر الشريف، وخيرى أحمد مرسى، رئيس حى الشرابية.