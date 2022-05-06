انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع شاب غرقا بنهر النيل في قنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر غرقه بنهر النيل أثناء الاستحمام بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا. بدأت الأحداث بتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب إثر غرقه بنهر النيل بقرية المخادمة بمركز قنا. على الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث مصحوبة بقوة أمنية برئاسة العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة قنا، والرائد أدهم الملواني رئيس المباحث، والرائد أيمن الحجار رئيس نقطة أولاد عمرو. وبالانتقال والفحص تبين غرق زياد أحمد علي متولي، يبلغ من العمر 18 عاما، طالب بالصف الثانوي الصناعي، مقيم بقرية المخادمة بمركز قنا، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثمان. جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شاب غرقا بنهر النيل في قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.