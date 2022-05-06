دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة يحيى الفخراني

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد وفاة الفنان يحيى الفخراني وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة خاصة بعد غيابه عن الساحة الرمضانية لهذا العام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير خقيقة وفاة الفنان يحيى الفخراني

وكشفت مصادر مقربة من الفنان يحيى الفخراني بأن تلك الأنباء المنتشرة حول وفاته لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الفنان يتمتع بصحة جيدة.

وكان قد قدم يحيى الفخراني مسرحية جديدة بعنوان ياما في الجراب يا حاوي، من تأليف بيرم التونسي، ومن إخراج مجدي الهواري، وذلك بجانب عدد من نجوم الفن من بينهم إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سماء إبراهيم، وناصر سيف، وغيرهم، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا فور عرضها.

نجوم لاحقتهم شائعة الوفاة

جدير بالذكر أن الفنان يحيى الفخراني ليس من أوائل النجوم الذيين لاحقتهم شائعة الوفاة، من بينهم الفنان أحمد بدير ولكن خرج الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لينفي تلك الأنباء في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج شائعة وفاة الفنان أحمد بدير قائلًا: «كذب».

هذا وانتشرت العديد من الأنباء التي تثير القلق حول حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة وذلك عقب إصابته بأزمة صحية شديدة ومكوثه في العناية المركزة بإحدى المستشفيات حتى الآن، ولكن قال قال نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في تصريح خاص لـ دوت الخليج : “مازالت حالة والدي كما هي لا يشهد تحسن على الإطلاق بعد فقدانه للوعي منذ حوالي أيام عقب وقوعه في الحمام وإصابته بكسر في الحوض”.

مرض عبد الرحمن أبو زهرة

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان خلال حفل زفاف حفيدته البلوجر سارة صبري وتصدر وقتها التريند بسبب انتشار وتداول صور وفيديوهات الحفل الذي أقيم وسط أجواء من الفرحة والأجواء السعيدة بحضور الأسرتين والمقربين.

وكان قبلها أصيب عبد الرحمن أبو زهرة في شهر يناير الماضي بفيروس كورونا على الرغم من التزامه بالاجراءات الاحترازية وحرص وقتها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي التواصل مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة هاتفيًا للأطمئنان عليه.