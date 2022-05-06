انت الان تتابع تفاصيل خبر انتقاما من طليقها.. سيدة تستعين بأصدقائها الخمسة لتحطيم سيارة طليقها بالدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695982/انتقاما-من-طليقها-سيدة-تستعين-بأصدقائها-الخمسة-لتحطيم-سيارة-طليقها-بالدقهلية

قرر رئيس نيابة مركز تمي الأمديد، تحت إشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس 6 متهمين بينهما 3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالهجوم بالأسلحة البيضاء على سيارة ملاكي وتحطيمها.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية ، بتقديم كلا من الدكتور محمد.س.، والمهندس أحمد.ا. ببلاغ إلى مأمور مركز تمي الأمديد بقيام 6 أشخاص بالهجوم عليهم أثناء عودتهم من تقديم واجب العزاء بقرية البيضاء التابعة لدائرة المركز، وكانوا يحملون أسلحة بيضاء وشوم وقاموا بتحطيم السيارة والتعدي على الموجودين بداخلها بالسب والشتم.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم تبين وجود خلافات بين طليقة المجني عليه الأول، و وجود قضايا بينهما متداولة بالمحاكم، وعقب معرفتها بوجود طليقها بالقرية لتقديم واجب العزاء، قامت بجمع 5 آخرين بينهما سيدتين وقاموا بالتعدي عليه وهو بداخل السيارة، والتعدي عليه وصاحب السيارة بالسب والشتم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين الستة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.