دوت الخليج يكشف حقيقة إغلاق سوق الذهب بسبب تضارب الأسعار

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695992/تحيا-مصر-يكشف-حقيقة-إغلاق-سوق-الذهب-بسبب-تضارب-الأسعار

كثير من الأحاديث والتقارير انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عن وقف التعامل في سوق الذهب وذلك لحين صدور قرار من البنك المركزي بتحديد سعر الدولار، بالإضافة إلى الحديث عن امتناع التجار عن البيع والشراء، حيث قال أحد أعضاء شعبة الذهب في تصريحت صحفية إن السوق في حالة غلق وتوقف ومخاوف.

دوت الخليج

وتصدر الحديث عن الذهب المشهد بعدما ظهرت ورقة تم تداولها أيضا عبر مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية، تتحدث عن توقف سوق الذهب والتعاملات به، ليوضح وائل الشعبوني المسئول الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لبوابة «دوت الخليج» حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

وقف التعامل في سوق الذهب

وقال وائل الشعبوني، إن الورقة التي ظهرت لا تمت للواقع بصلة ولا سوق الذهب و الصرافة، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار حكومي أو وزاري بالقيود على سوق الذهب، مضيفا « كله ده كلام فاضي ده واحد عايز يطلع حاجة تخصه ومايعرفش حاجة عن السوق».

وأوضح المسئول الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية، أن مايحدث وفكرة ارتفاع الأسعار حاليا تعتبر آليات عرض وطلب بحتة، لافتا إلى وجود ارتفاع كبير في حجم الطلب خاصة مع دخول البنك المركزي، ونقص في المعروض فطبيعي أن يتم ارتفاع الأسعار في تلك الحالة ودائما مايحدث ذلك في السوق المحلي والعالمي وفي آليات السوق الحر، حد وصفه.

وأكد أنه لا يوجد أي مشاكل في سوق الذهب وليس لنا صلة بهذا الكلام، متابعا «السوق شغال مافيش أي مشاكل»، مشيرا إلى أنه سيتم صدور بيان رسمي بهذا الشأن صباح الغد.

أسعار الذهب اليوم

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18، ليسجل للبيع 1024 جنيها، وللشراء 1041 جنيهًا في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في لداية معاملات اليوم الجمعة ليسجل 1195 جنيهًا للبيع، و1215 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1366 جنيهًا للبيع، وللشراء 1389 جنيهًا، في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، 9560 جنيهًا للبيع و9720 جنيهًا للشراء.